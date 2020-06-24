В Липецке прошло торжественное шествие в честь 75-летия Победы

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в торжественном шествии в Липецке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перенесенный из-за пандемии коронавируса праздник отмечают жители всей страны. Именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся исторический парад победителей.

В Липецке у Вечного огня на площади Героев Игорь Артамонов поздравил ветеранов и всех, кто ковал победу в тылу, со знаменательной датой.

«Война была страшной и унесла миллионы жизней, были разрушены тысячи городов и сел. Но наш народ выстоял, советские солдаты дошли до Берлина. На рейхстаге оставили автографы и наши земляки – «Мы из Ельца». Россия помнит всех, кто сложил головы и кто вернулся домой с победой. Наш долг – передать детям и внукам уважение к великой истории нашей страны», – сказал Игорь Артамонов.

Память отдавших жизнь за свободу и независимость Родины земляков и всех погибших в годы Великой Отечественной участники торжества почтили минутой молчания. Руководители региона и областного центра возложили цветы и венки к Вечному огню. Затем торжественным строем под марш в исполнении военного оркестра прошли военнослужащие Липецкого авиацентра, управлений МВД, МЧС и ФСИН России по Липецкой области.

Праздник продолжился в городских парках. В Быхановом саду Липецкий духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Александра Калмыкова выступил с программой «Россия! Родина! Победа!». В Нижнем парке горожане увидели концерт «Подвигу жить в веках» государственного духового оркестра Липецкой области под управлением заслуженного работника культуры РФ Василия Самарина. Во время концертов в парках дежурили волонтеры, которые раздавали гостям средства защиты.

В 21.50 Липецк присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы». Небо над площадями Победы, Героев и в районе памятника Танкистам осветят 72 световых и пять зенитных прожекторов. Увидеть «Лучи Победы» липчане смогут из окон своих домов.

Парадные расчеты прошли торжественным маршем сегодня и в Ельце. В 2007 году за мужество, проявленное защитниками города в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, Ельцу было присвоено Почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».