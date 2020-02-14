В Липецке состоится митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоится в областном центре 15 февраля в 10:00 у мемориала «Скорбящие матери».

Организаторами мероприятия выступают региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания, управление внутренней политики Липецкой области, военный комиссариат, региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

31 год назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. «Афганцы», ветераны боевых действий, считаются самой массовой категорией воинов-интернационалистов. Более двух с половиной тысяч военнослужащих, жителей Липецкой области, прошли через Афганистан, 72 человека погибли, 65 вернулись инвалидами. Каждый четвёртый награждён боевыми орденами и медалями. Именами героев названы улицы и школы. На посту №1 в Липецке действует музей Боевой Славы, в котором увековечена память всех жителей области, погибших в локальных военных конфликтах и горячих точках.

«Эти люди мужественно выполняли свой долг. Необходимо помнить о подвигах воинов-интернационалистов, воспитывать молодежь на примерах мужества и героизма», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.