В липецких школах началась установка питьевых фонтанчиков началась

Установка питьевых фонтанчиков началась в образовательных учреждениях Липецка. Сегодня рабочие приступили к монтажу системы в лицее № 66, где учится более 1300 детей. Здесь будут установлены пять фонтанчиков, раньше их было всего два.

Старая система уже демонтирована, новые фонтанчики будут расположены на каждом этаже, включая блок начальной школы в отдельно построенном здании. Вода не будет литься постоянно – система активизируется нажатием кнопки.

Всего в 58 школах областного центра появится 270 фонтанчиков с питьевой водой. Во многих учебных учреждениях при строительстве уже были установлены фонтанчики. Позже их демонтировали, но коммуникации остались. Это значительно упрощает монтажные работы.

В целом на установку питьевых систем в школах Липецка из бюджета было выделено 4,7 млн рублей. 3,8 млн рублей потрачено на закупку оборудования, 900 тысяч – на его установку. На одну школу рассчитано от двух до 12 фонтанчиков, в зависимости от площади и количества учащихся. Работы должны завершиться к началу учебного года.