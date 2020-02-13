В Липецкой области люди старшего поколения могут получить бесплатное профобразование

Жители Липецкой области в возрасте 50 лет и старше, а также люди предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение и получить бесплатное дополнительное профобразование за счёт средств регионального и федерального бюджетов. Для этого нужно обратиться в органы службы занятости, сообщает LipetskMedia.

Длительность курса в среднем не более трёх месяцев. Пройти обучение можно по любой профессии и специальности. Возмещаемая стоимость за курс на одного человека может составлять до 53,4 тысячи рублей. Неработающим липчанам, ищущим работу и не получающим пенсию, предусмотрена выплата стипендии 12 130 рублей.

Организация переобучения стала возможной благодаря национальному проекту «Демография» федерального проекта «Старшее поколение», реализация которого в Липецкой области находится под личным контролем губернатора Игоря Артамонова.