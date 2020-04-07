В областной инфекционной больнице выполнены все требования для госпитализации больных с коронавирусом

На заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, под руководством Сергея Собянина сегодня обсуждался вопрос готовности госпитальной базы к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Липецкая область вошла в число 17 регионов из 85, в которых выполнены все требования к развертыванию первого этапа инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19.

В этот период предусматривалось создание инфекционного госпиталя на площадях Липецкой областной клинической инфекционной больницы мощностью на 290 круглосуточных коек. Всего же в соответствии с рекомендациями Минздрава России с целью организации лечения больных с новой коронавирусной инфекцией предусмотрена госпитальная база совокупной мощностью 570 коек, 70% которой обеспечивается кислородом.

По поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова на цели, связанные с подготовкой госпитальной базы, создание запаса противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов, закупку санитарного автотранспорта, диагностических средств, развертывание обсерваторов для изоляции контактных из областного бюджета с начала года выделено более 180 млн рублей.

Благодаря выделенному финансированию госпитальная база получила необходимое оборудование. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами, респираторами. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в объеме полуторамесячной потребности. Дополнительно за счет средств областного бюджета осуществляется закупка противовирусных и антибактериальных препаратов.

Кроме того, за счет выделенного главой региона гранта в 1 млн рублей в Липецкой областной клинической инфекционной больнице создан телемедицинский пункт. Теперь имеется все необходимое для телемедицинских консультаций с федеральными центрами и медицинскими организациями области. Возможность непосредственно получить рекомендации от лучших специалистов России поможет добиться успешных результатов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 7 апреля 2020 года в Липецкой области зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции, пять пациентов выздоровело, 21 больной получает лечение в областной клинической инфекционной больнице.