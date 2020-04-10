В регионе вводятся новые меры по защите населения от коронавирусной инфекции. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на основании предписаний руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 08 апреля 2020 года № 877 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», от апреля 2020 года № «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» администрация Липецкой области постановляет:

1. Определить территории, на которых предусматривается установление и реализация комплекса дополнительных ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

— городское поселение город Задонск Задонского муниципального района;

— село Донское Донского сельсовета Задонского муниципального района;

-поселок Освобождение Ольшанского сельсовета Задонского муниципального района.

2. Органам местного самоуправления совместно с УМВД РФ по Липецкой области обеспечить при въезде на указанные территории организацию контрольно-пропускных пунктов с целью проведения термометрии граждан, выдачи рекомендаций о соблюдении режима самоизоляции и необходимости сообщения на горячую линию о сроках и месте их пребывания.

3. Обязать граждан на указанных территориях не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала.

Также внесены изменения в постановление №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

— Граждане, прибывающие в Липецкую область из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в том числе городов Москва и Санкт-Петербург, а также Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в Липецкую область.

— С 11 апреля 2020 года граждан обязывают не посещать территории кладбищ, за исключением случаев захоронения, в том числе участия в похоронной процессии.

С соответствующими постановлением можно ознакомиться здесь , изменениями в постановлении здесь.