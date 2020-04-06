В Задонском районе появился Сад памяти

Липецкая область присоединилась к проведению международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Великой Победы.

2 апреля рядом с селом Черниговка Задонского района сотрудники Задонского лесничества и Задонского лесхоза посадили в овраге восемь гектаров сосны. В центре сада был заложен геоглиф — с помощью мечей Колесова посажено 1300 саженцев березы в форме цифры 75, размер которой составляет 75 метров в длину и столько же в ширину, с толщиной цифр в 7,5 метров.

Геоглиф расположен перпендикулярно мосту, пересекающему овраг. Уже через несколько лет среди молодых сосновых посадок будет отчетливо просматриваться массивное число-геоглиф. Всего было высажено 32 тысячи посадочного материала, выкопанного в лесном питомнике лесхоза.

Всего в рамках акции в районах области будет высажено 1,5 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне. Практически в каждом населенном пункте региона появится свой Сад памяти.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель области.