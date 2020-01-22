Выездная акция областной станции переливания крови начнется со Становлянского района

Выездная акция по заготовке донорской крови стартует в регионе 23 января. Первый в этом году выезд мобильного комплекса заготовки крови Липецкой областной станции переливания крови состоится в Становлянском районе. В местной больнице он будет работать с 9 до 14 часов.

В течение года выездная акция Липецкой областной станции переливания крови пройдет в различных муниципалитетах. Следующей площадкой станет Долгоруковский район.

Мобильный комплекс подключат к системам жизнеобеспечения, чтобы внутри прицепа была комфортная для сотрудников и доноров температура. Бригада сотрудников областной станции переливания крови из пяти человек – врач-трансфузиолог, операционная медсестра, администратор, медицинский лабораторный техник, младший медицинский сотрудник – сможет принять 30-50 доноров.

Мобильный комплекс на базе Mersedes-Benz оборудован тремя функциональными креслами для забора крови в комплекте с принадлежностями и оборудованием. Кроме того, есть кабинеты врача-трансфузиолога и лаборанта, организована работа гардероба и буфета для доноров, отведено место для санитарной комнаты.

«При разработке плана выездов мобильного комплекса на 2020 год учтены все пожелания доноров. С ними согласованы условия и график работы специалистов, организована система обратной связи», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области ежегодно к донорскому движению привлекается более 10 тысяч жителей региона. Существующие в Липецкой областной станции переливания позволяют обеспечить заготовку и переработку крови в сопоставимых объемах. При этом все медицинские организации региона полностью обеспечены компонентами донорской крови для проведения трансфузий в необходимом объеме.