Зарплаты бюджетников увеличатся с начала 2020 года

Ход работы по повышению зарплат бюджетников обсудили участники совещания, которое провёл глава администрации Липецкой области.

По распоряжению Игоря Артамонова с начала 2020 года на 5,8% увеличены оклады ряда работников сфер образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты. Повышение зарплат младших воспитателей проходит в два этапа – 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза оклады вырастут на 10%.

Глава региона подчеркнул, что средства должны быть распределены правильно. Ситуации когда оклад поднимается, а премия урезается Игорь Артамонов назвал недопустимыми.

«Искажений быть не должно. В конце месяца каждый из 59 тысяч бюджетников должен получить расчётный листок с правильными цифрами», – отметил Игорь Артамонов.

Заместителям главы региона, курирующим сферы образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, поручено каждую неделю отчитываться о работе, проведённой с руководителями учреждений.﻿

«В отношении заместителей, начальников управлений и учреждений, которые не смогут выполнить поручения или допустят ошибки, будут приняты жёсткие меры. Вплоть до увольнения», – заявил Игорь Артамонов.