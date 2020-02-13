Женская консультация и водогрязелечебница открылись в Лебедяни после капитального ремонта

Обновлённые женская консультация и водогрязелечебница открылись в Лебедяни. В торжественной церемонии приняли участие представители областной и районной власти.

В женской консультации сделан капитальный ремонт. Средства на проведение работ и закупку нового оборудования были выделены из областного бюджета. В помещении созданы необходимые условия для качественного и своевременного оказания медицинской помощи, оборудованы просторные кабинеты врачей, есть кабинет функциональной диагностики для проведения КТГ беременным, работают дневной стационар и Школа здоровья для беременных.

Кроме того, создана открытая регистратура с обновленной навигацией, рабочее место оператора регистратуры организовано по системе 5С, проведена работа по маркированию карт по цветовой гамме.

В обновленной женской консультации будут трудиться семь медицинских работников. Планируемое количество обслуживаемого женского населения Лебедянского района составит более 20 тысяч человек.

Также в Лебедяни после реконструкции открылась водогрязелечебница. Финансирование работ составило более 4 млн рублей. Ремонт здания осуществлялся за счёт средств Лебедянского машиностроительного завода, закупка медицинского оборудования произведена на средства областного бюджета.

В водогрязелечебнице Лебедянской центральной больницы по назначению врача- физиотерапевта лечебные оздоровительные процедуры по полису ОМС смогут получать взрослые и дети. Лебедянцам доступны галокамера, хвойно-жемчужные ванны, подводный душ-массаж, парафино- и грязелечение.