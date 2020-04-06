Жители Липецкой области могут поучаствовать в поэтическом онлайн-марафоне

Международный поэтический марафон «75 строф о войне…» проходит онлайн. Он проводится красногорским филиалом Музея Победы. Организаторы приглашают жителей Липецкой области присоединиться к литературному флешмобу.

«Акция призвана ещё раз напомнить о героической странице истории нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям. Пропуская через себя строки военных авторов или создавая свои произведения, взрослые и дети не просто читают стихи, а вживаются в роль», — отмечают организаторы.

Стать участником флешмоба может любой желающий независимо от возраста и места проживания. Чтобы присоединиться к проекту необходимо прочесть своё любимое стихотворение о Великой Отечественной войне, снять это на видео и отправить на электронную почту музея — mmna@cmvov.ru.