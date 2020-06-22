Жители области примут участие в Общероссийской минуте молчания

В День памяти и скорби жители Липецкой области присоединятся к Общероссийской минуте молчания. Сегодня она пройдет по всей стране. В 12 часов 15 минут россияне склонят головы в память о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу.

Время выбрано не случайно, в 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года правительство Советского Союза обратилось к народу с горькой вестью о том, что на нашу страну напали немецко-фашистские захватчики. Великая Отечественная война длилась 1418 дней, погибли около 27 миллионов наших соотечественников, из них более половины – мирные жители. 22 июня навсегда останется Днем памяти и скорби для всех россиян.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Сегодня важно, чтобы в нашем регионе не был оставлен без внимания ни один ветеран. Они пережили очень трудное время, отстояли нашу Родину, и мы будем заботиться о каждом участнике Великой Отечественной войны».