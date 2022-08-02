Такая награда ежегодно вручается тем, кто имеет заслуги в области общественной и государственной деятельности, а также внесшим выдающийся вклад в развитие производства, социальной сферы, благотворительной и иной деятельности.

На 13 сессии регионального парламента депутаты единогласно поддержали 4 кандидатуры. Это начальник управления образования города Ельца Галина Воронова, тракторист ООО «Карамышевское» Владимир Гоголев, директор лицея № 5 в Ельце Нина Журавская, заместитель начальника «Управления по размещению госзаказа Липецкой области» Александр Саулко.

— Все кандидаты — это пример высокого профессионализма и работоспособности, — отметили на сессии.

Воронова Галина Анатольевна занимает должность начальника управления образования города Ельца с 2010 года. Особое внимание Галина Анатольевна уделяет доступности услуг дополнительного образования. Под её руководством в муниципальной системе образования произошли существенные изменения. Так, открыта новая школа и четыре детских сада. Благодаря этому полностью ликвидирован дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Все нововведения, реализованные Галиной Анатольевной, направлены на постоянное развитие системы образования и повышения её качества.

Гоголев Владимир Степанович занимается общественной деятельностью. Более 55 лет он беспрерывно трудится трактористом в родном селе. Несмотря на пенсионный возраст, он продолжает работать на благо родного края. Владимир Степанович оказывает постоянную помощь в восстановлении разного рода памятников на территории региона. Так, вместе с братом он установил на местном кладбище памятник партизану-фронтовику, оказывал помощь в восстановлении храма «Космы и Дамиана» в селе Казинка. Оказывал материальную помощь в реставрации могил погибших лётчиков липецкого авиацентра – Шерстобитову С.М., Кривенкову Л.А., и Герою Советского Союза Кириллову А.С. Также по личной инициативе на свои собственные сбережения восстановил могилу основателю Быханова сада В.В. Быханову. В настоящее время Владимир Степанович собирает средства на памятник вдовам России.

Журавская Нина Михайловна уже 24 года руководит коллективом лицея №5. Под её руководством создана новая система поиска, поддержки и сопровождения одарённых детей. За последние 3 года 50 учеников стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад. Не остаются без внимания ученики с ограниченными возможностями здоровья. Для их обучения разработан и используется специальный подход. Благодаря умелому наставничеству Нины Михайловны лицей №5 является лучшим в Ельце. Он неоднократно входил в топ-500 лучших образовательных учреждений России.

Саулко Александр Михайлович – заместитель начальника управления по размещению госзаказа Липецкой области. При участии Александра Михайловича на территории региона внедрён комплекс мероприятий по разработке и формированию элементов контрактной системы. Это позволило оптимизировать закупочный процесс в Липецкой области, совершенствовать взаимодействие уполномоченного органа с заказчиками. Александр Михайлович принимает непосредственное участие в организации и проведении совместных аукционов на закупку товаров, работ, услуг. С 2002 года и по настоящее время ежегодно организуется и проводятся до 300-400 процедур совместных закупок, в которых участвуют до 200 государственных и муниципальных заказчиков области. По итогам проведённых аукционов за указанный период времени Липецкая область смогла сэкономить миллионы бюджетных средств.