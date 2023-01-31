Арбитражный суд Липецкой области, рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания») о признании недействительным договора дарения, заключенного в 2018 году между должником и его сыном, и применении последствий недействительности сделки, определил:

признать недействительным договор дарения от 29.11.2018, заключенный между должником и его сыном;

применить последствия недействительности сделки, обязать сына должника возвратить в конкурсную массу жилое здание площадью 678,40 кв. м и земельный участок площадью 698 кв. м.

Как следует из материалов дела, должник и члены его семьи в настоящее время проживают на территории США, в связи с чем финансовый управляющий заявил в суд ходатайство поручить компетентному органу Соединенных Штатов Америки истребовать на территории США информацию и сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего и вынес определение о направлении судебного поручения об оказании правовой помощи в адрес компетентного органа Соединенных Штатов Америки – Управления международной судебной помощи Министерства юстиции США.

Напомним, в июле 2020 года ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) владельца общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания», которое сейчас также находится в стадии банкротства.

Изучив материалы дела, в марте 2021 года суд определил признать заявление ПАО «Сбербанк России» обоснованным, ввести в отношении должника процедуру банкротства – реструктуризацию долгов и включить в реестр требований кредиторов требования ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 1,3 млрд. рублей. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов.

В августе 2021 года суд вынес решение о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры банкротства – реализации имущества.

В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 2,2 млрд рублей. Часть требований кредиторов, а именно: 512 млн рублей – удовлетворены.