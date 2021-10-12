В Арбитражный суд Липецкой области обратилась прокуратура Добринского района Липецкой области с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)»).

Как указано в заявлении, прокуратурой Добринского района Липецкой области по поступившей информации 28.07.2021 г. в магазине «Природа», расположенном в поселке Добринка Липецкой области, проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. В ходе проверки выявлено, что индивидуальным предпринимателем осуществлялось хранение и розничная торговля лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Учитывая, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и совершило подобное правонарушение впервые, суд назначил ему наказание в виде предупреждения.