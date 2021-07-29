Липецкие автоинспекторы завтра 29 июля будут выявлять нарушения ПДД водителями автобусов на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах. На дорогах Липецкой области пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта, в том числе с использованием измерительных приборов, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволяют контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар.

В ходе акции дорожные полицейские проведут сплошную проверку транзитного пассажирского транспорта на федеральной автодороге М4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. Основное внимание сотрудники ГИБДД направят на техническое состояние транспорта, его эксплуатацию с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Факты осуществления посадки и высадки пассажиров вне остановочных пунктов будут зафиксированы с помощью фотосъемки. К нарушителям будут предприняты меры административного воздействия, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.