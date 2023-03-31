Жители 11 населенных пунктов Липецкой области получили доступ к стабильной мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE). К концу марта «Ростелеком» установил базовые станции в Грязинском, Данковском, Добринском, Задонском, Лебедянском, Липецком, Хлевенском и Чаплыгинском районах. Работы проводились в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» – УЦН 2.0. Вышки подключены к оптоволоконной сети. До конца года намечено строительство вышек еще в 32 селах, деревнях и поселках.

Скорость мобильного интернета в подключенных населенных пунктах достигает 50 Мбит/с. Ее хватает не только для обмена сообщениями в мессенджерах, но и, например, для просмотра видео онлайн. То есть, если раньше даже обычный звонок был для сельских жителей квестом, то теперь они могут спокойно в онлайн-режиме общаться с близкими, совершать покупки и платежи, смотреть полезные или развлекательные видеоролики.

«Качественная связь является неотъемлемой частью современной жизни. Это не должно быть привилегией больших городов. Тем более в таком регионе, как Липецкая область, где сельчане составляют более трети населения, органы власти обязаны позаботиться о том, чтобы мобильная связь и интернет были доступны на селе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, наш регион одним из первых в стране обеспечил получение в электронной форме всех социально значимых госуслуг. Однако без современной инфраструктуры в малых селах жители были лишены возможности пользоваться этими сервисами. На основе созданной совместно с «Ростелекомом» инфраструктуры можно расширить оптоволоконные сети и обеспечить широкополосным доступом в интернет населенные пункты, где живут 200 и более человек.

«Ростелеком» является единственным исполнителем федерального проекта УЦН 2.0 по соглашению с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект предполагает установку вышек сотовой связи в пунктах с населением от 100 до 500 человек. Критериями для включения в программу являются итоги голосования жителей на портале госуслуг, их обращения в Минцифры, а также результат замеров качества сигнала, который проводит региональное правительство и провайдер.