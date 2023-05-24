Работа российско-китайского бизнес-форума продолжается в центре Шанхая. На форуме присутствуют многочисленная делегация из РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, руководители ведущих компаний России и Китая.

В состав Липецкой делегации от нашего региона вошли представители бизнеса, специализирующиеся на растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, а также производстве горюче-смазочных материалов, начальник центра поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес»), первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов, а также начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. Среди компаний-участников: АО «Зерос», ООО «Форсаж» и ООО «Форсаж-Ойл», ООО «НМФ «Амбилайф».

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин открыл и провел вторую часть пленарного заседания Российско-Китайского бизнес-форума, назвав встречу российского и китайского бизнеса «беспрецедентной» по своим масштабам и по масштабам делегаций, которые в ней участвуют, а также по уровню делегаций.

Российско-Китайский бизнес-форум собрал 1,3 тыс. участников от бизнеса и представителей власти двух стран. В ходе форума проявился огромный интерес к сотрудничеству в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, цифры, энергетики, туризма и других отраслей. «В Липецкой области есть много предприятий, которые могли бы взаимодействовать с бизнесом азиатских стран. Китай привлекателен для развития экспорта готовой продукции, импорта технологий, инвестиционного сотрудничества», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.