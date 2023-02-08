Более 2500 жителей Липецкой области могут пройти обучение в 2023 в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за счет средств федерального бюджета.

Возможность получить бесплатно профессиональное образование, пройти переобучение или повысить квалификацию доступна для не только для безработных, зарегистрированных в службе занятости. Воспользоваться ею также могут работники, находящиеся под риском увольнения, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на Украине, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России, мамы в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет и неработающие мамы детей до 7 лет, граждане России предпенсионного возраста, старше 50 лет.

Среди молодёжи до 35 лет включительно бесплатное профобучение или переобучение доступно как для выпускников вузов, техникумов, колледжей, так и для граждан не имеющих профобразования.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

Подать заявку для обучения по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства или сохранения занятости, можно через портал «Работа России» (https://trudvsem.ru). В центре занятости специалисты помогут подать заявку, а также пройти тестирование на определение профессиональных навыков, выбрать профессию, а после прохождения обучения – найти работу.

«Получить бесплатное обучение можно по самым разноообразным направлениям: от рабочих профессий до направлений, связанных с преподаванием, управлением персоналом, предпринимательством, IT-сферой. В прошлом году профобучение в рамках проекта «Содействие занятости» прошли 2400 жителей региона. Более 85 % граждан, прошедших обучение, повысили уровень своей компетенции и или сохранили занятость, были трудоустроены или стали самозанятыми», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

На федеральном уровне обучение организуют АНО «Агентство развития навыков и профессий», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Томский государственный университет.

Федеральные операторы определят, какие образовательные организации будут реализовывать программы переобучения и дополнительного профессионального образования в регионах. Обучение будет вестись как по основным программам профподготовки и переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям и должностям служащих, так и по программам дополнительного профессионального образования — для лиц, получающих или имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование. По окончании обучения будет выдан документ установленного образца. Подробности по телефону: +7 (4742) 37-02-37.