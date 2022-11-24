Господдержка липецких хозяйств, занимающихся племенным животноводством, в текущем году вросла на 71% в сравнении с 2021 годом. При этом почти две трети выделенных средств – из областного бюджета.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, более 320 млн рублей были направлены в этом году на приобретение и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, содержание маточного поголовья кроликов, свиней, рыбы, а также племенных быков-производителей. В прошлом году племенные хозяйства получили 190,8 млн рублей.

148,6 млн рублей было выделено племенным хозяйствам на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Эти средства в полном объёме уже доведены до предприятий. Учитывая важность дальнейшего развития в регионе молочного скотоводства, руководством Липецкой область было принято решение направить дополнительно 177,5 млн рублей из регионального бюджета на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления. Это позволит улучшить генетический потенциал молочного стада в регионе, что, безусловно, будет способствовать повышению надоев и увеличению производства молока.

«Животноводство является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса региона. Эта сфера в Липецкой области сегодня активно развивается, получает необходимую поддержку и показывает достойные результаты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На начало года племенную работу в регионе вели 12 хозяйств, семь из которых занимались племенным молочным скотоводством, два предприятия осуществляли искусственное осеменение КРС, причём одно из них также имеет статус организации по трансплантации эмбрионов. Три хозяйства работали с племенными свиньями, кроликами и рыбой. В октябре 2022 года ещё одному предприятию присвоен статус племенного репродуктора по разведению КРС.