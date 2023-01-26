Программа социальной газификации, которую по поручению Президента России Правительство РФ сделало бессрочной, продолжается в Липецкой области. Темпы и планы по реализации программы в регионе обсудили участники регионального штаба под председательством начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области Михаила Боева.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков отметил, что в соответствии с планом-графиком специалисты в этом году планируют подвести «голубое топливо» к 508 домовладениям жителей региона. При этом заявки на бесплатное подключение к сетям газоснабжения продолжают принимать – сейчас оптимальный период для оформления документов. Их своевременная подача позволит с началом весенне-летнего сезона оперативно приступить к работам по газификации.

Также на штабе обсудили итоги 2022 года. Благодаря слаженной работе задействованных в исполнении программы структур в Липецкой области принято свыше пяти тысяч заявок на догазификацию, «голубое топливо» подведено к границам более 4,5 тысячи частных домовладений.

«По результатам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по выполнению программы социальной газификации. В этом большая заслуга специалистов компании «Газпром газораспределение Липецк». Хочу поблагодарить их за высокий профессионализм, чёткое и своевременное исполнение программы. Уверен, что благодаря их слаженной работе строительство газопроводов до границ земельных участков и дальше будет выполняться в кратчайшие сроки, а все принятые заявки будут оперативно выполнены», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, на сайте gro48.ru или в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Липецк». Дополнительные консультации по способам подачи заявки и правильности её заполнения доступны в Едином центре предоставления услуг по телефону: 8-800-201-59-04.