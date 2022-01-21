Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства России: в среднем, 49% жителей российских регионов удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшения, например, в Липецкой области, дорожно-транспортной инфраструктуры. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос, в котором приняли участие 170 тыс. респондентов, проводился во всех 85 регионах Российской Федерации. В Липецкой области показатель удовлетворенности людей качеством дорог выше среднероссийского и составляет 56%. Регионами-лидерами стали Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%) и Республика Крым (75%). К основным положительным изменениям россияне отнесли увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Только за последние три года в Липецкой области благодаря нацпроекту отремонтировали более 920 км автомобильных дорог. В 2022 году запланировано привести в нормативное состояние еще как минимум 310 км, сообщили в управлении дорог и транспорта региона. Нацпроект сделал возможным и финансирование капиталоемких объектов. Так, в области продолжилась поэтапная реконструкция одной из важнейших региональных трасс Липецк-Данков, были построены мосты в селах Преображеновка и Черкассы, в поселке Новая Жизнь, продолжено строительство 2-й очереди Восточного обхода Липецка, которая замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра. В самом Липецке были реконструированы проспект Победы и улица Баумана. Кроме того, благодаря нацпроекту парк муниципального транспорта пополнили 32 новых автобуса.

В 2021 году Липецкая область получила награду от вице-премьера Марата Хуснуллина за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». «В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех городов и районов в Липецкой области нужны качественные и безопасные дороги», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.