Директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов и представители регионов-участников ассоциации 25 и 26 мая посетят с деловым визитом Липецкую область.

В ходе визита делегация примет участие в пленарной сессии «Бизнес в новых реалиях», модератором которой выступит директор АИРР Иван Федотов. Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов расскажет о роли государства в обеспечении финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса. С темой «Стратегия регионального импортозамещения» выступит начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. Участие в пленарной сессии также примут представители бизнеса Липецкой области и глава региона Игорь Артамонов.

«В рамках делового визита обсудим опыт предприятий Липецкой области по поиску новых рыночных ниш. Регион регулярно попадает в лидеры по ряду социально-экономических показателей. Но то, с чем мы столкнулись сегодня – вызов даже для успешных субъектов страны. Безболезненным выходом из него может стать партнерство и поиск совместных тактик дальнейшей работы», – отметил директор АИРР Иван Федотов.

Также в программе запланировано посещение ОЭЗ «Липецк», где гости примут участие в дискуссии «Развитие ОЭЗ. Инфраструктурное меню. Опыт региона». Кроме того, состоятся экскурсии в ООО «ПК Рационал», завод ЛВМ Рус.

«В нынешних реалиях только все вместе – власть, бизнес и общество – мы сможем найти ресурсы для того, чтобы не останавливаться в развитии даже в таких непростых обстоятельствах. Мы стараемся оперативно реагировать на беспрецедентные санкции и предлагаем не только уже проверенные меры поддержки, но и ищем новые механизмы. Будем качественнее поддерживать те проекты, по которым есть потенциал. У Липецкой области большие перспективы, в частности, в плане импортозамещения. У нас есть все возможности активнее двигаться в этом направлении. И стимулировать мы будем не все подряд, а самые актуальные, перспективные, инновационные проекты. Именно они зачастую выступают ключевыми драйверами развития региональных экономик», – уверен Игорь Артамонов.

В завершение делового визита гости посетят археологический парк «Аргамач» в Ельце и встретятся с руководством администрации города.

Липецкая область является участником ассоциации с 2012 года. АИРР организует деловой визит представителей регионов-участников с целью налаживания межрегионального сотрудничества и обмена лучшими практиками.