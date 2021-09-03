Аграрии Липецкой области смогли оценить свыше 30 сортов масличной культуры на «Дне сои Липецк 2021», сообщает региональное управление сельского хозяйства. Сорта российской и зарубежной селекции презентовали представители Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта, компаний «Сингента», «Германский Семенной Альянс», «РосАгроТрейд», «Прогрейн», «СОКО».

Специалисты рассказали о характеристиках и особенностях каждого сорта. Участники «Дня сои» могли выбрать подходящий, ориентируясь на группу спелости, потенциальную урожайность, засухоустойчивость, устойчивость к заболеваниям. Кроме различных сортов сои, компания «Сингента» также представила средства защиты этой культуры от сорняков, заболеваний и вредителей.

«Липецкие аграрии – наша гордость. Они грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любовью к своему делу. Ежегодно их труд приносит рекордные результаты, а государственная поддержка позволяет эффективно развивать отрасль», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Также соя служит предшественником для посева зерновых культур, поскольку является отличным азотофиксатором. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте. Ежегодно площади под соей растут. В 2021 году они составили свыше 89 тысяч гектаров, увеличившись, по сравнению с прошлым годом, более чем на 20 процентов.

«Этот семинар очень перспективный для Липецкой области, – отметил первый заместитель главы администрации региона Николай Тагинцев. – У нас есть опыт увеличения объемов производства различных культур. Мы пришли к глубокому убеждению, что количество посевов, не нарушая научно обоснованную систему земледелия, определяет объемы переработки».

Николай Тагинцев привел в пример сахарную свеклу и картофель. Раньше в Липецкой области собирали максимум 1,5 млн тонн свеклы. Затем была произведена реконструкция сахарных заводов и ее производство увеличилось до 6 млн тонн. В советские годы в регионе получали не более 48 тысяч тонн картофеля. В 2020 году в области произведено около 200 тысяч тонн, так как был построен крупнейший в России завод по переработке картофеля мощностью 200 тысяч тонн. Принято решение о увеличении его мощности еще на 200 тысяч.

«День сои важен для Липецкой области, так как запускаются два завода по переработке масличных культур общим объемом 1 млн тонн. Для них потребуется сырье, в первую очередь местных производителей», – подчеркивает Николай Тагинцев.