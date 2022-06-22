Сегодня состоялось выездное заседание комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодёжи. Парламентарии обсудили развитие детского и юношеского спорта в Липецкой области на примере Грязинского района.

Члены комитета посетили объекты спортивной инфраструктуры. Среди них, стадион «Юность». Эта площадка является не только тренировочной базой для юных грязинцев, но и местом проведения соревнований различного уровня. Футбольное поле построено с современным искусственным покрытием, хорошей дренажной системой, которая позволяет играть даже в сильный дождь. Имеются трибуны на 500 зрителей.

Также депутаты посетили спортивные объекты, расположенные в районе парка культуры и отдыха имени И.Флёрова. Их оборудовали в рамках реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”.

— Пример, который реализован в Грязинском районе, будет рассматриваться для масштабирования в других наших муниципальных образованиях. Это очень хорошо, когда берется уже сформированный опыт, который здесь проявляется во всем. Это и сам объект, и система образования, и выстроенные отношения детей, родителей, тренеров. Все они являются движущей силой спортивной инфраструктуры, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

В программу посещения также вошли школа № 5, объекты пляжных видов спорта, расположенные в районе набережной и детско-юношеская спортивная школа города Грязи. На базе последней функционирует центр тестирования ГТО. Ежегодно в сдаче нормативов принимают участие около 3 тысяч человек.

После объезда в Центре культурного развития состоялась пленарная часть комитета.

Депутат — единоросс Дмитрий Павлов поднял вопрос о замене покрытия на стадионе “Виктория” в Ельце.

Парламентарии рекомендуют Правительству Липецкой области проработать этот вопросы и выделить дополнительные средства.

Также депутат от фракции КПРФ Александр Ушаков поднял вопрос о создании регионального футбольного центра на базе липецкого “Металлурга”. По словам парламентария, сейчас не хватает амуниции для юных спортсменов.

Начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин заверил депутата, что проблема находится на постоянном контроле и практически решена.

А коммунист Алина Старцева обозначила спортивную проблему в селе Двуречки. Депутат отметила, что в селе воинской славы отсутствует спортивный зал.

Парламентарии поддержали все предложения коллег. Однако при подведении итогов сами коммунисты воздержались голосовать, в том числе за свои же предложения.