Сегодня на очередной 58-й сессии Липецкого областного Совета парламентарии утвердили сразу два законопроекта, касающихся обеспечения детей-сирот льготным жильем. Поправки внесены в Закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области» и в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».

Как сообщил спикер регионального парламента Павел Путилин, ранее норма предоставления жилого помещения для лиц из числа детей-сирот была определена от 32 до 40 кв. метров. При этом, количество квартир для данной категории в многоквартирном доме ограничено долей в 25%.

Сегодня диапазон нормы общей площади помещений, выделяемых сиротам, депутаты облсовета увеличили до 45 кв. метров.

– Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда, несмотря на то, что финансирование есть, мы не можем приобрести в достаточном количестве квартиры для детей-сирот. Это связано с тем, что сейчас застройщики практически не возводят однокомнатные квартиры небольшой площади. Поэтому, проанализировав ситуацию на рынке жилья и практику других регионов, мы внесли такие изменения в наше законодательство. Это позволит наиболее эффективно расходовать целевые средства и решать жилищные вопросы этой категории молодых людей, – рассказал спикер регионального парламента Павел Путилин.

Депутатский корпус держит на постоянном контроле проблему предоставления жилья детям-сиротам. Вместе с администрацией области прорабатываются и другие варианты по решению проблемы. Один из них – это предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам, чье право на обеспечение жильем уже наступило. Таких сейчас в регионе 1753 человека.

– Единовременно ликвидировать очередь не возможно. Этот вопрос решается комплексно регионами и федеральным центром. Сегодня принимается еще одно решение, которое поможет облегчить бремя ожидания собственных квартир. Сироты теперь смогут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья. А тем временем будут получать образование, работать, строить семьи, – добавил Павел Путилин.

Размер выплаты установлен в зависимости от населённого пункта, в котором проживают дети-сироты. Компенсация будет производиться в размере фактических затрат по найму жилого помещения, но не более 8000 рублей для городов Липецк и Елец и 5000 рублей для других населенных пунктов Липецкой области.