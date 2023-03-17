Карьерные консультанты службы занятости Липецкой области организовали встречу девятиклассников Чаплыгинского района и их родителей с крупными работодателями муниципалитета с целью помочь молодёжи в успешном выборе будущей профессии. Участие приняли более 200 человек. Востребованные вакансии школьникам представили крупнейшие предприятия района: ООО «Раненбургъ», ООО «Хорш-Русь», Чаплыгинская швейная фабрика и другие. Желающие узнать, какая специальность подходит именно им, могли пройти тест по профориентации.

В Чаплыгинском районе на данный момент 454 свободные вакансии. Наиболее востребованные: сварщик, повар, тракторист, электромонтёр. Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, профориентационная работа с молодёжью – одно из направлений работы службы занятости для исправления дисбаланса на рынке труда. С одной стороны, в регионе есть вакансии, на которые работодатели не могут найти специалистов. С другой – множество людей, имеющих невостребованные профессии. Поэтому так важно объяснить молодым людям, что лучше сразу отучиться на ту специальность, которая поможет без проблем трудоустроиться и зарабатывать хорошие деньги.

«Профориентационная работа с молодежью ведется повсеместно в регионе. Крупные заводы и предприятия, которые планируют расширение производства, понимают ее важность и выгоду. Поэтому у нас так популярны стали экскурсии на предприятия для старшеклассников и студентов. Многие руководители «вербуют» будущие кадры в образовательных организациях, создавая для них особые условия – формируя кластеры, открывая спецклассы и оборудуя лаборатории. Многие даже начинают платить повышенные стипендии, чтобы мотивировать студентов после обучения трудоустроиться именно к ним», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.