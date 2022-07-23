Гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» состоится в Чаплыгине, гостей ждут 29 и 30 июля, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области. Организаторы обещают насыщенную программу и кулинарное изобилие. Каждый год фирменный бисквитный пирог увеличивают на один метр. В этом году он станет девятиметровым. Участникам праздника презентуют электронную кулинарную книгу региона, из которой гости смогут узнать фирменные рецепты мастериц сельских поселений и попробовать свадебную свиную голову, демкинский пшенник, «чиненок» — пирог с капустой, драчены из пшенной каши, яичную кашу, пшенную кашу в тыкве, пшенные блины с халвой, «затируху» — лапшу с грибами, «сименуху» — гречневую кашу с грибами, а еще блюда «Бабушкины пышки на сале», «Картофельный поросенок», «Кулеш стрелецкий со шкварками», «Бабка с рыбой» и другие.

На фестивале ждут более 5 тысяч участников, которые будут готовить блюда, и не менее 20 тысяч гостей. Будут работать 56 площадок гастрономии, 22 поселенческих центра — всего будет приготовлено до двух тысяч блюд. 29 июля в Нижнем парке Чаплыгина состоится театрализованное открытие «Откуда есть пошла земля Раненбургская» об истории создания поселения с 1738 года, с шоу барабанщиц, цирковыми номерами, а 30 июля с утра почти до полуночи будут работать гастрономические ряды фестиваля с бесплатным угощением и блюдами за символическую плату 5-10 рублей.

«В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» проходит в Чаплыгине с 2013 года, входит в число наиболее известных гастрономических фестивалей России наряду с «Вкусной Казанью», «Русской кашей» в Белгороде, «Праздником Огурца» в Суздале и «Сызранским помидором» в Самарской области.