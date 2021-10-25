Объявлен старт областного конкурса «Доброволец года – 2021», который проводится в регионе начиная с 2009 года. Он проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Добрые дела сегодня очень нужны России, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания».

В рамках конкурса планируется выявить и поощрить организации, трудовые коллективы, представителей социально активного бизнеса, жителей, деятельность которых оказывает положительное влияние на развитие добровольчества в регионе. Принять участие в конкурсе могут добровольцы в возрасте от 14 лет, добровольческие объединения и организаторы добровольческой деятельности, представители бизнеса. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший добровольческий отряд. Школа», «Лучший добровольческий отряд. Колледж/Техникум», «Лучший добровольческий отряд. ВУЗ», «Добрая команда», «Организатор добровольческой деятельности», «Бизнес», «Акция года», «Доброволец года».

Конкурс пройдет в два этапа. На первом – потенциальные участники подают заявки и материалы, содержащие сведения о достижениях в сфере добровольческой деятельности в 2021 году. В ходе второго этапа с 23 ноября по 3 декабря 2021 года конкурсная комиссия подведет итоги и объявит победителей. Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются до 23 ноября на электронную почту dobro_48_ovmo@mail.ru с пометкой «Доброволец года – 2021».