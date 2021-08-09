Нехарактерные для Липецкой области виды рыб разводят в Задонском районе. На предприятии «Донской стандартъ» в промышленных масштабах выращивают несколько видов осетровых: стерлядь, севрюгу, ленского и русско-ленского осетров. Рыбоводческий комплекс расположен в деревне Локтево на базе бывшей сельскохозяйственной фермы.

В 2016 году московский инвестор выкупил территорию, отремонтировал несколько корпусов и поселил на задонской земле осетров. Рыбы содержатся в бассейнах. Условия максимально приближенные к естественным за счёт применения современных технологий. Вода проходит несколько степеней очистки. Химию не применяют, только солевые растворы, аэробные и анаэробные бактерии. Идеальная для осетров температура – 21-24 градуса.

«Донской стандартъ» реализует мальков, товарную рыбу, в том числе копчёную, недавно начали производить икру. Спрос на этот продукт большой, особенно за рубежом. Компания уже провела переговоры с рядом европейских стран. Чтобы выйти на экспорт необходимо будет значительно увеличить объёмы производства этого деликатеса.

В течение двух месяцев здесь запустят цех переработки рыбы, что значительно расширит перечень выпускаемой продукции. Дальнейшие планы – сделать осетров брендом Задонского района. Предприятие располагается недалеко от реки Дон и парка «Кудыкина гора». По словам руководителя предприятия Алексея Логвинова, туристический поток здесь внушительный, люди часто приезжают на рыбную ферму и не только за покупками, многие говорят, что хотели бы задержаться в этих местах на несколько дней.

Скоро здесь появится туристический комплекс. В двухэтажном здании откроют гостиницу на 20 мест, конференц-зал и ресторан с летней верандой, где фирменным блюдом будет осетрина, свежая и экологически чистая.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что Задонский район обладает хорошим туристическим потенциалом, который необходимо поддерживать и развивать.

«Задонский район популярен у туристов и ему есть куда расти. Спорт, семейный отдых, гастрономический и экотуризм – новые проекты и качественный сервис привлекут в муниципалитет ещё больше гостей, что, конечно же, положительно скажется на качестве жизни местного населения», – считает Игорь Артамонов.