Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» получили 84 региона, в том числе и Липецкая область. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и регионами. Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-р, сообщили в управлении дорог и транспорта региона.

Липецкая область получила дополнительно 100 млн рублей. На эти средства было решено отремонтировать еще 7,6 км улиц областного центра, о ремонте которых давно просили жители Липецка. В их числе – участки улиц в спальных микрорайонах, на окраинах города и даже в частном секторе. В списке объектов, которые приведут в нормативное состояние на деньги целевой программы, улицы Талалихина, Невского, Энгельса, Волгоградская (в границах домов №№14 – 35Г), Громовой (от дома №2 по Юных Натуралистов до дома №2а по Громовой), Фанерная (в границах домов №5 ст.1 и №4), проезд Каштановый, переулок Трамвайный, отрезок улицы Белана от Стаханова до Меркулова, два участка дороги по Дарвина (от дома №27 по улице Энергетическая до дома №63 по улице Дарвина и от дома №30 по Чапаева до дома №127 по Дарвина) и отрезок Грязинского шоссе между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая жизнь».

Теперь “дорожный” бюджет Липецка увеличился почти на четверть. Это позволит уже в этом году заменить покрытие еще на 11 улицах. Нацпроект “Безопасные качественные дороги” и областные субсидии позволили достичь рекордных объемов дорожных ремонтов в Липецке – 43 км уличной сети. На сегодняшний день основные работы завершены на 34 из 55 городских объектов, 11 готовы к сдаче. Полностью завершить работы подрядчики должны до 31 октября.

В рамках федеральной поддержки ряд трансфертов выделяется и на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта Липецкая область получила из федерального бюджета 545 млн рублей. Полностью бюджет нацпроекта составляет 4,4 млрд рублей. На эти средства, помимо городских улиц, в нормативное состояние будет приведено 373 км региональных дорог. На сегодняшний день выполнено более 70% работ, уточнили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

«Приведение в порядок дорог является одной из основных задач для представителей власти всех уровней, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Целый ряд участков мы ремонтируем по просьбам жителей региона. У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».