Более 20 участков дорог по просьбам жителей будут отремонтированы в Липецке в 2022 году. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Торги по всем объектам запустят в ближайшее время.

В список вошли как участки дорог в центре города, так и в отдалённых районах областного центра, в их числе Свободный Сокол, ЛТЗ, Дачный и Матырский. Это улицы Интернациональная, Пролетарская, Желябова, Алмазная, Ушинского, Воронежская (до Волгоградской), Коммунистическая, 3-е сентября, Плеханова (от одноименной площади до Гагарина), где в том числе выполнят капремонт освещения, Смирнова, 15-й микрорайон, Балмочных, Пожарского, Вавилова, Сливовая, Добровская, Механизаторов (от дома № 102 по пр. Победы до дома № 27 по Папина), не вошедший в планы ремонта 2021 года отрезок Зегеля (от дома №4 по площади Плеханова до дома № 2 по Зегеля), а также три участка дорог улиц Интернациональная и Зегеля, ведущие к площади Ленина-Соборная.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы».