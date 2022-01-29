Духовой оркестр — это не просто живая музыка, это особое состояние души для тех, кто играет, и тех, кто слушает

У кого из нас не замирало сердце при звуках духового оркестра? Без него нельзя представить ни одно торжественное мероприятие: будь то демонстрация по случаю великих праздников или проводы новобранцев в армию. Удивительно, но именно духовая музыка не стареет и не выходит из моды. И сегодня мы с трепетом в душе слушаем те же мелодии, которые восторгали наших родителей, дедушек и бабушек.

Фото 30-х годов. На нем — добринский духовой оркестр. Возможно, кто-то узнает на нем своих предков или имеет в домашнем архиве другие снимки этого коллектива. Будем рады, если вы, уважаемые читатели, сообщите об этом редакции.

ВКУС У НАШИХ ПРЕДКОВ БЫЛ

… Добринка послевоенная, 50-е годы. Грязные, не знающие асфальта улицы, в большинстве своем старенькие домишки с покосившимися заборами, полупустые полки магазинов, расположенных в бывших купеческих лавках… И на фоне всей этой бытовой неустроенности — большая тяга населения к культуре, поощряемая местной властью всеми доступными тогда способами. В центре поселка (где сейчас стоит памятник Максиму Горькому) висела огромная груша-репродуктор, из которой с утра до позднего вечера на всю округу вещало радио. Татьяна Ивановна Асламова, в те годы еще девчонка, вспоминает, что часто передавали песни военных лет, арии из опер, симфоническую музыку.

Художественный вкус добринцев формировала и местная самодеятельность. И делала это, надо сказать, совсем неплохо. В нашем поселке был свой мини-театр и даже духовой оркестр. Центром притяжения для детей и взрослых являлся старенький клуб, переоборудованный из бывшего соляного склада (позже на его месте построили нынешнее здание Сбербанка). Достаточно вместительный, он практически всегда был заполнен до отказа.

— Мы, детвора, даже на полу сидели, если показывали индийские или итальянские кинокартины, — рассказывает Т.И. Асламова. — А когда начинались танцы, добринцы постарше приходили со своими скамеечками и табуретками, чтобы посмотреть на молодежь. Никого не смущало, что клуб не отапливался. И зрители, и танцующие зимой были в пальто, пуховых платках и валенках. Танцевали под баян падеспань (парный бальный танец — прим. ред.), фокстрот, вальс, танго, польку… Играл Яша Вепринцев — очень талантливый музыкант, прибившийся откуда-то в наш поселок. Ему было достаточно один раз послушать пластинку, чтобы тут же запомнить мелодию. Но особым шиком, конечно, было танцевать под духовой оркестр. Он часто играл перед началом кинофильмов, в праздничные и выходные дни, а летом — прямо на улице перед клубом.

Сейчас уже никто не может вспомнить, кто в те годы состоял в оркестре. Нет у нас данных и о том, когда в Добринке появился первый духовой коллектив. Но редакция располагает фотографией 30-х годов, на которой запечатлены ребята с духовыми инструментами (ее сохранила и передала нам наша землячка Зоя Николаевна Жалнина, ныне проживающая в г. Воронеже). Судя по снимку, в оркестре играли в основном подростки — всего 16 человек. А руководил ими некто А.Г. Берко.

Коренной житель Добринки Петр Игнатьевич Стрельников (кстати, почти сорок лет игравший в духовом оркестре на трубе) в юности слышал о нем.

— Мне знакома фамилия Берко. Рассказывали, что до войны, примерно с 1936 года, он руководил духовым оркестром. Был приезжим. Музыканты за глаза называли его дедом (теперь мы понимаем, почему — мальчишкам из его коллектива он, естественно, казался человеком пожилым — прим. ред.). Потом он ушел на фронт. Говорят, вернулся с войны тяжело раненным и вскоре умер.

Вот так выглядел добринский ДК до 1960 года, когда было построено новое здание для районного очага культуры. Покосившееся крылечко, облупившаяся штукатурка на стенах, ворота на подпорке… И при этом бурная культурная жизнь. Прямо на травке у Дома культуры играл в те годы духовой оркестр. Сейчас на этом месте построено здание отделения Сбербанка.

«ИГРАЕШЬ, А ПО КОЖЕ МУРАШКИ…»

Петр Игнатьевич родился в 1953 году. Его самые яркие детские воспоминания связаны с … октябрьскими демонстрациями. Торжественные митинги тогда проходили на площади, что напротив нынешних административных зданий района.

— Играет духовой оркестр, а я, первоклашка, тяну маму за руку: «Пойдем поближе послушаем», — вспоминает наш собеседник. — Из всего праздничного действа мне запоминалась только их музыка, она меня завораживала. Вот тогда я и решил, что обязательно научусь играть так же, как они.

И мальчишка осуществил свою мечту. Окончил музыкальную школу, потом и училище.

А играть в духовом оркестре начал, когда пришел из армии, в 1976 году.

— В оркестре тогда было 18 человек, — рассказывает Петр Игнатьевич. — Репертуар — очень серьезный: от фантазий на тему революционных и военных песен до маршей, вальсов и танго.

Петр Стрельников почти 40 лет играл в добринском духовом оркестре на трубе.

Мастерство оттачивали на репетициях, проходивших по воскресеньям. Спешили на них, как на праздник, к возмущению жен, отложив на потом все домашние дела. Ведь в оркестре, помимо работников культуры, было много любителей, людей самых разных профессий. Для них такие встречи были настоящей отдушиной, своеобразным «клубом по интересам».

Добринский духовой оркестр в 70-80-е годы (многие считают, что на них пришелся расцвет районной самодеятельности) в прямом и переносном смысле гремел на всю область. Не каждый район мог похвастать своим собственным духовым коллективом. А у нас их было несколько: в Петровском, Дубовом, поселке Ильича… В особо торжественных случаях выступал сводный коллектив музыкантов.

1964 год. У памятника Ленину (в то время он еще был без барельефа, солидной трибуны и елей) расположился духовой оркестр. Судя по транспаранту, в этот день отмечалась 47-я годовщина Великого Октября.

На ежегодных областных марш-парадах духовых оркестров добринцы всегда занимали вторые или третьи места (победу присуждали, естественно, липчанам, чей класс и мастерство были повыше). Помимо исполнения, жюри оценивало внешний вид участников парада и их строевую подготовку. И здесь наши земляки были на высоте: красивые синие костюмы с аксельбантами, сверкающие на солнце инструменты (музыканты сами полировали их до зеркального блеска смесью пасты ГОИ с керосином — таким же составом чистили в армии пряжки на ремнях). Причем у добринцев в запасе было два комплекта инструментов: один для репетиций, второй — для выступлений.

— Идешь в колонне, играешь, а у самого мурашки по коже бегут, — делится Петр Игнатьевич, — особенно, когда исполняются старые русские марши «Тоска по Родине» или «Прощание славянки». Если бы наш оркестр не распался, думаю, я по сей день с удовольствием в нем играл.

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ

С теплотой вспоминают те годы и другие участники оркестра. Наш коллега-журналист Михаил Атисков пришел в него, как и многие другие, будучи школьником.

— Я тогда мечтал научиться играть на гитаре, — рассказывает Михаил Алексеевич. — Наряду с прочими дисциплинами в музыкальной школе мы изучали духовые инструменты. И они оказались не менее интересными. Сначала преподаватель Валентин Николаевич Зайцев «посадил» меня на трубу, позже Александр Сергеевич Зотов — на альт. В общем, играл на альте, теноре, трубе. Для тех, кто не знает: в оркестре существует почти полная взаимозаменяемость. А освоить игру на духовом инструменте, думаю, по силам каждому, кто имеет слух и знает нотную грамоту.

Эту свою теорию Михаил Алексеевич подтвердил на практике, когда в середине восьмидесятых, работая преподавателем в Добринском техническом училище, собрал из учащихся духовой оркестр. Ребята — будущие механизаторы, водители и повара, до этого не имевшие представления о классике, буквально заразились серьезной музыкой. Чуть ли не каждый день готовы были репетировать. И результат не заставил себя ждать. Вскоре на демонстрации по случаю очередной годовщины Октябрьской революции оркестр шел во главе колонны училища, довольно прилично, а главное, узнаваемо играя марш «Смело, товарищи, в ногу».

Михаил Атисков как реликвию хранит этот значок, полученный им в 1997 году на карнавале «Любовь, цветы и фантазия», который проводил в областном центре НЛМК по случаю очередного юбилея предприятия. Духовые коллективы на нем были гвоздем программы.

Сам Михаил Атисков, много лет выступавший на сцене районного Дома культуры и игравший в составе ВИА «Акварели», признается, что, только играя в духовом оркестре, он отдыхал душой.

ДИНАСТИЯ ПРЕРВАЛАСЬ?

Начиная с 60-х, у добринского духового оркестра поочередно было три руководителя: Алексей Михайлович Иванников, Александр Сергеевич Зотов и Андрей Константинович Обухов. Все трое — профессиональные музыканты и, так уж получилось, — родственники. Алексей Михайлович был тестем Андрея, а Александр Сергеевич — родным дядей его супруги Нины. Такая вот музыкальная династия.

Духовым оркестром дирижирует Александр Зотов.

Андрей Обухов пришел в духовой оркестр в 1972 году тоже школьником. Позже окончил липецкое музыкальное училище (ныне колледж им. Игумнова) и институт культуры.

Служба в армии (с 1975 по 1978 год) стала важной вехой в творческом пути Андрея Обухова. Наш земляк проходил ее в Москве на базе учебного батальона Центральных курсов гражданской обороны СССР, где играл в оркестре на тромбоне. Судьба предоставила ему счастливую возможность участвовать в парадах на Красной площади, посвященных Великой Октябрьской революции.

— Представляете оркестр, в котором одновременно играет почти тысяча человек, — рассказывает А. Обухов. — Был среди них и я. Такой опыт бесценен. Надо отдать должное и нашему духовому оркестру — он тоже играл достойно, хотя и состоял в основном из энтузиастов.

Андрей Обухов — последний руководитель Добринского духового оркестра, прекратившего свое существование в начале 2000-х. Музыкант гордится, что в свое время, в годы службы в армии, ему довелось участвовать в параде на Красной площади, где он играл в сводном духовом оркестре.

Андрей Обухов был последним руководителем постепенно распавшегося духового оркестра. На то было много причин. Одна из них чисто житейская: один за другим в мир иной стали уходить музыканты.

Но будущее у духовой музыки в нашем районе все же есть.

В 70–80-е годы редко какая похоронная процессия обходилась без духового оркестра. На снимке (слева направо): Александр Зотов, Юрий Голиков (сидит спиной), Петр Стрельников, Валерий Демихов (стоит на заднем плане), Владимир Аносов и Алексей Иванников.

2008 год.

НАДЕЖДА — НА «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ»

Надежда — на созданный Сергеем Васильевичем Ганиным (тоже участника взрослого духового оркестра, а в недавнем прошлом директора школы искусств) образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы». Он уже всерьез заявил о себе, имеет много наград престижных конкурсов и фестивалей. Кстати, совсем недавно он был единственным представителем Липецкой области на межрегиональном конкурсе духовых оркестров, проходящего в рамках 2-го международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Сергей Ганин продолжил традиции добринского духового оркестра и создал детский коллектив «Серебряные трубы».

— Лет 8-9 назад в нашем ДК из-за отсутствия преподавателей перестали существовать многие коллективы, — рассказывает Сергей Васильевич. — Тогда-то и родилась идея создать детский духовой оркестр. Так в 2014 году и появился наш коллектив. В его состав вошли воспитанники школы искусств. В сентябре мы приступили к репетициям, а уже 23 февраля выступали на сцене районного Дома культуры, где играли «Прощание славянки» и «Патриотическую песню» Глинки.

Сейчас «Серебряные трубы» уже приглашают в качестве музыкантов на многие районные мероприятия. Играет их коллектив и на самом ответственном из них — торжествах по случаю Дня Победы.

— Легко ли собрать сегодня из школьников духовой оркестр? — интересуюсь у Сергея Васильевича.

— Скажем так: большого конкурса среди желающих нет, потому что и детей сейчас меньше стало — увы, демография! Но занимаются ребята с большим желанием. К тому же играть на духовых инструментах еще и для здоровья полезно — легкие развиваются. Вот вам простой пример. В первую волну пандемии пришлось надолго отложить занятия. Когда возобновились репетиции, стало видно, как вынужденный перерыв, а у кого-то и перенесенная болезнь, отразились на ребятах. Если до этого мы спокойно могли репетировать по полтора-два часа, то теперь мои мальчишки начинали уставать уже через десять-пятнадцать минут. Постепенно вошли в норму. К тому же, как показывает практика (и я тому живой пример), многие воспитанники музыкальной школы в дальнейшем выбирают для себя творческую профессию. Например, игравшие в детском духовом оркестре Роман Афанасьев и Максим Костишану недавно поступили в колледж искусств. А значит, преемственность добринских музыкантов продолжается.

В МИР ИНОЙ ПРОВОЖАЛИ С ОРКЕСТРОМ

Как сказал герой одного известного фильма, музыкант должен быть рядом с людьми в моменты радости и горя. В 70-80-е годы прошлого века трудно было представить себе похороны без духового оркестра. Исполняемые им траурные марши Бетховена и Шопена создавали особую атмосферу печали и скорби, невольно заставляли участников похоронной процессии задуматься о бренности бытия. Причем услугами музыкантов пользовались не только при похоронах известных в районе личностей. Проводить в мир иной близкого человека «с музыкой» мог за приемлемую цену любой желающий.

Конечно, участвовал в церемонии не весь коллектив оркестра, а человек 7, свободных в данное время от основной работы.

Эта услуга была настолько популярна у жителей района, что среди музыкантов тех лет даже ходит байка, и смешная, и печальная одновременно, основанная на реальном случае.

К руководителю добринского духового оркестра пришел старичок и поинтересовался, как можно заказать музыку на похороны супруги.

— А когда будете хоронить?

— Так она еще не умерла, но очень плохая. Так как же договоримся?

Руководитель, посмотрев в свой блокнот с записями, ответил:

— Так, в понедельник у нас собрание, во вторник — концерт, а вот в среду, пожалуй, можно…

Времена меняются. И сейчас траурные марши на похоронах уже не услышишь. Светские традиции сменили православные церковные обряды, хотя в прежние времена одно другому не мешало.

Ольга ФРОЛОВА

Фото из архивов музыкантов добринского духового оркестра.