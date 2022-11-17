Методы бизнес-разведки, особенности потребительских сегментов и способы привлечения зарубежных клиентов изучили участники третьего модуля региональной акселерационной программы «Экспортный СТАНДАРТ». Интенсив на площадке центра «Мой бизнес» длился два дня. Федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Оксана Воронкова рассмотрела такие аспекты как формирование креативного брифа для запуска рекламной кампании, подготовка пресс-релизов, взаимодействие с целевым сегментом рынка и технологии бизнес-разведки.

Участие в семинарах и тренингах центра поддержки экспорта дает хорошую возможность как начинающим экспортерам, так и компаниям Липецкой области, активно осуществляющим экспортную деятельность, получить практические знания, а также повысить уровень информированности о мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической деятельности, отмечает начальник центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. Следующий модуль образовательной программы состоится 21-22 ноября. На нем предприниматели изучат тему «Повышение эффективности производства для экспортной деятельности. Управление изменениями. Кадры для экспортной деятельности».

«Многие липецкие предприниматели заинтересованы в наращивании выпуска продукции и, как следствие, осваивании новых рынков. Мы должны им в этом помогать, потому что увеличение производства – это всегда плюс для экономики», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области создан правительством региона и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Центр поддержки экспорта области приступил к работе в 2017 году.