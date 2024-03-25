Сотрудники елецкой Госавтоинспекции совместно со студентами медицинского колледжа провели акцию по информированию граждан о возможностях получения госуслуг в электронном виде. Особое внимание участники рейда уделяли преимуществам быстрого, бесконтактного документооборота и получения необходимых услуг без потери времени и качества. В числе госуслуг, оказываемых Госавтоинспекцией, – регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдача и замена водительских удостоверений, предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Не менее важным моментом является возможность оплаты суммы наложенного административного штрафа за нарушение ПДД со скидкой 50% в первые 20 суток.

«Это хорошая практика, когда сотрудники Госавтоинспекции привлекают к участию в просветительских и профилактических мероприятиях юных инспекторов и студентов-волонтеров. Это позволяет повысить не только бдительность автолюбителей, но и сознательность молодежи в вопросах безопасного поведения на дорогах и около них», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.