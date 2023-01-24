Традиционный фестиваль «Три пингвина» в 11 раз собрал в горнолыжном семейном комплексе «Hillpark» любителей зимних забав. Событие было приурочено к Всемирному дню снега и объединило более 1500 человек.

Начался фестиваль с соревнований по горнолыжному спорту. В них приняли участие более семидесяти человек не только из Липецкой, но и Калужской, Белгородской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей. После этого гости праздника могли принять участие в забеге «Крутые пингвины». Вслед за спортивной программой началась самая зрелищная часть – снежные забавы. Участникам предлагали скатиться с горки на тазах, посоревноваться в «Коньковом баттле», порисовать из аэрозолей на снегу и многое другое. В конце праздника прошел карнавал. Участники в необычном облачении должны были спуститься с заснеженного склона. Самым креативным облачением на этот раз стал образ борца-сумоиста, обезопасившего себя от падений толстыми плюшевыми боками.