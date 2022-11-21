Мастер-классы, открытые занятия, семинары и круглые столы состоятся в Липецкой области накануне профессионального праздника – Дня педагога-психолога, отмечающегося 22 ноября. Как сообщили в управлении образования и науки региона, обучение проводится в рамках стартовавшего сегодня в регионе форума «Неделя психологии – 2022», который открылся на 19 различных площадках.

В форуме участвуют психологи всех ступеней образования – от детских садов, школ, специальных коррекционных учреждений, центров, учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального образования до ВУЗов, руководителей психологических служб других ведомств. Участники познакомятся с лучшими практиками работы с детьми, педагогами, родителями и другими специалистами, сопровождающими образовательный процесс.

«Профессия педагога-психолога выходит на новый этап развития. В этой сфере трудятся около 500 специалистов. Лучшие получают признание и премии на региональном и всероссийском уровнях. В этом году модель психологической службы системы образования региона вошла в тройку лучших и получила благодарность Министерства просвещения», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В регионе создан ресурсный Центр психологической службы и института главных внештатных педагогов-психологов муниципальных районов, благодаря которым выстроена система мобильных бригад для работы с несовершеннолетними. Активно работает проект «Психологические узоры» для перезагрузки педагогов-психологов. Действует служба экстренной психологической помощи с 12-часовым режимом работы телефона доверия. Специалисты проекта «НеИдеальный родитель» помогают лучше понимать детей, для подростков и молодежи запущен региональный психологический проект «Арбуз».

«Учительское сообщество Липецкой области, в том числе и педагоги-психологи, всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.