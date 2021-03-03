Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении 42-летней липчанки.

Подозреваемая работала главным бухгалтером одного из заведений общепита, расположенного в Советском округе областного центра. С июня по сентябрь 2019 года сотрудница перечислила на банковскую карту, открытую на имя ее знакомой, 117 тысяч рублей, принадлежавшие организации.

Осуществляя бухгалтерскую операцию, в графе “Назначение платежа” злоумышленница указывала перечисление заработной платы. Банковскую карту знакомая подозреваемой открыла по ее просьбе и передала в ее личное пользование.

Никакого отношения к кафе знакомая никогда не имела и никогда там не работала. Перечисленные денежные средства подозреваемая обналичивала и распоряжалась ими по-своему усмотрения, тратя на личные нужды.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемой. В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.