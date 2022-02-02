Государственная программа комплексного развития сельских территорий может сыграть важнейшую роль для муниципальных образований нашего региона. Об этом сказал заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнев на площадке курсов повышения квалификации работников органов местного самоуправления. Они проходят на базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса. Активное участие в организации и проведении курсов принимают региональное управление сельского хозяйства и Центр компетенций АПК Липецкой области.

За две недели слушатели изучили вопросы благоустройства, развития инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий, улучшения жилищных условий селян и другие важные направления реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, было уделено внимание цифровизации паспортов проектов комплексного развития сельских территорий, льготной сельской ипотек на строительство и приобретение жилья, разработке генпланов, правил землепользования и застройки, проектов планировок для строительства объектов в рамках госпрограммы КРСТ. Обучающиеся познакомились с порядком подготовки документации и прохождения государственной экспертизы планируемых объектов строительства, осуществлением контроля при строительстве объектов социальной сферы на селе, а также узнали о мерах государственной поддержки малых сельхозтоваропроизводителей в виде грантов и субсидий. По итогам обучения состоится итоговая аттестация и торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации.

«Мы стремимся к созданию комфортных условий для жизни в сельской местности. Создаём рабочие места, благоустраиваем крупные райцентры и небольшие деревни. Весомая государственная поддержка вместе с энтузиазмом жителей помогает развивать село, делать его привлекательным для проживания, работы, инвестиций», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.