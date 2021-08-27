Развитие экотуризма активно ведётся в Добровском районе. Одна из уже созданных баз отдыха находится на окраине районного центра. Это место известно жителям муниципалитета как «Старый стадион» и располагается на живописном берегу реки Воронеж. Туристско-развлекательный комплекс «Заречье» здесь появился в 2018 году. Стоимость работ по строительству комплекса составила около 10 млн рублей. Из них по программе «Рубль на рубль» было выделено около пяти миллионов областных средств и по 2,5 млн рублей из средств бюджета района и внебюджетных источников.

«Экотуризм – перспективное для региона направление. У нас есть для этого и площадки, и люди, готовые развивать эту сферу. Наши фермеры производят очень качественные и натуральные продукты, что является большим плюсом для сельского туризма. Обязательно будем поддерживать интересные проекты», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сегодня в «Заречье» восемь A-Frame – стационарных, установленных на подиумы деревянных домиков в форме треугольника. Идеальный вариант для тех, кто не готов к проживанию в палатке, но при этом хочет провести выходные на природе. К услугам отдыхающих в «Заречье» – шесть маленьких открытых беседок и одна большая закрытая, а также благоустроенный пляж, прокат лодок, катамаранов и велосипедов.

«В ближайшее время мы планируем построить здесь ещё два домика повышенной комфортности со всеми удобствами, обустроить домик для молодожёнов и семейные домики, – поделился планами развития комплекса глава Добровского сельского поселения Алексей Золотарёв. – В восточной стороне комплекса появится палаточный городок, а вокруг территории «Заречья» – беговые и велодорожки. Также в планах установка передвижных бань разных стилей, строительство летнего кафе и торговой точки».

Ещё одно пространство для отдыха в стиле глэмпинг пока в стадии строительства. В селе Преображеновка его начали создавать члены организованного при поддержке местной администрации сельскохозяйственного потребительского сбытового (торгового) кооператива «Живое село». Изначально кооператив занимался производством экологически чистой продукции из местных ягод, грибов и фруктов. А в 2020 году, непростом для развития нового бизнеса, стал местным инвестором в реализации социально значимого проекта в сфере туризма. Администрация поселения выделила в аренду кооперативу участок размером в девять гектаров. На нём помимо вложения собственных средств, получив финансовую поддержку в формате микрозайма от Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, кооператоры начали обустраивать базу отдыха.

«Сегодня мы практически завершили строительство пяти гостевых домов, благоустраиваем прилегающую территорию, расчистили и зарыбили пруд, – рассказал представитель кооператива «Живое село» Александр Корниенко. – Думаю, что первых гостей мы сможем принять уже в начале 2022 года. База будет рассчитана на круглогодичный режим работы. На последующих этапах в течение двух лет здесь появится двухэтажный корпус, где на первом этаже разместится бар-ресторан, а на втором – гостиничные номера. Также будут оборудована мангальная зона, беседки и две бани. Планируется, что потенциал нового объекта составит 100 туристов на одного жителя поселения в год».

В самой Преображеновке – неоднократном победителе всероссийского конкурса по благоустройству сельских населённых пунктов – точкой притяжения жителей и туристов стала набережная реки Смородинка с двумя благоустроенными пляжами. Третий этап благоустройства здесь завершился в нынешнем году. Теперь в этом рукотворном уголке природы проходят фестивали и концерты под открытым небом.

Погулять по освещенной набережной, отдохнуть на установленных вдоль берега лавочках и беседках приходят и пожилые, и самые юные сельчане, для которых обустроена игровая зона с кораблем «Бригантина», качелями и горками. На пляже в летний сезон работает спасательный пост.

«Развитие всех направлений туризма благотворно влияет на имидж поселения и района в целом, делает его привлекательным для туристов и инвесторов, – уверен глава Добровского района Анатолий Попов. – На благоустройство сельских поселений района с привлечением средств федеральных и региональных программ в этом году было направлено более 60 миллионов рублей. В сентябре мы получим дополнительные средства на благоустройство общественных пространств ещё в семи поселениях. Эти проекты по строительству детских и спортивных площадок, скверов, комплексному благоустройству территорий и зон отдыха, прилегающих к центрам культуры и досуга в Панино, Каликино, Кривце, Коренёвщино и других сёлах, будут реализованы до конца 2021 года».