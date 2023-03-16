Школьников Липецкой области с младших классов знакомят с сельхозпроизводством. Например, ученики лицея села Хлевное получают новые знания и расширяют кругозор на нестандартных занятиях.

Накануне дети посетили предприятие, где выращивают овощи. Знакомство с технологиями тепличного производства стало частью экскурсии. Подобные выезды предусмотрены программой предмета «Окружающий мир», а также проводятся для ранней профориентации.

Предприятие, где побывали дети, специализируется на огурцах и томатах, ещё здесь выращивают перец. Тепличный комплекс расширяется. В планах – туи и цитрусовые. Агроном компании рассказал много интересных фактов из жизни растений. Школьники отметили, что больше всего их удивили шмели, которые живут в теплицах и опыляют культуры. Несколько учеников заинтересовались профессией агронома. В конце экскурсии ребята получили вкусные и полезные подарки – ароматные огурцы и томаты прямо с грядки.

«Ранняя профориентация позволяет освоить определенные навыки и понять, стоит ли посвящать этому делу жизнь. Как правило, погружение в профессию в школьные годы укрепляет уверенность в правильности выбора и помогает хорошо подготовится к поступлению в учреждения профессионального образования», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.