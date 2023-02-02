Результатом работы III зимнего Всероссийского пленэра «Аргамач – история, которая вдохновляет» стало более 250 картин с изображением красот и достопримечательностей Елецкого района, Ельца и Археологического парка «Аргамач», организовавшего десятидневный творческий марафон. Участие в нем приняли 26 профессиональных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Костромы, Смоленска, Твери, Старого Оскола, Плёса, Тулы, Череповца, Кирова, Орла и, конечно же, Липецкой области. Гостями выставки, организованной по итогам пленэра, стали начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнева и глава администрации Елецкого района Олег Семенихин.

В ходе пленэра парк бесплатно предоставил живописцам апартаменты и питание на все время пребывания, а мастера взамен согласились отдать в дар по две своих работы. То есть 52 полотна останутся ельчанам. Их разместят в гостевом доме «Хоромы князя Федора», где они станут украшением холлов и номеров. В дальнейшем гости парка смогут приобрести картины в качестве сувениров. Остальные более двух сотен работ отправились вместе со своими авторами по стране.

«Проведение пленэра – хорошая инициатива, которая делает двойной вклад в популяризацию красот липецкой земли. С одной стороны, мы получили огромное количество профессиональных работ, из которых можно формировать выставки и экспозиции. С другой стороны, картины, которые разъедутся по стране, возможно, вызовут интерес к нашей области у потенциальных туристов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.