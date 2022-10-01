Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов присутствовал на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В своём телеграм-канале руководитель региона прокомментировал это историческое для страны событие.

«Наша Великая Страна становится больше, – отметил губернатор. – Точно так же произошло в марте 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Пожалел ли кто-то об этом? Только наши западные «партнёры», что не смогли предотвратить воссоединения полуострова с Российской Федерацией».

Игорь Артамонов подчеркнул, что санкции для нашей страны начались не 24 февраля, в день начала специальной военной операции, а когда Крым вернулся в Россию.

«Системы залпового огня стали обстреливать Донбасс. В отместку за Крым каратели уничтожали местное население, разрушали инфраструктуру, сажали в тюрьмы», – подчеркнул губернатор.

Руководитель региона дополнил, что сегодняшний день – это только начало и России предстоит полностью очистить наши земли от нацистов, которые уничтожают колоны с беженцами, обстреливают мирные города, расправляются с русскоговорящим населением.

«Мы все переживаем за наших друзей, родных и близких, которые сейчас отправляются в зону СВО. Мы ждём их домой. Ждём с Победой. А она обязательно будет. По-другому мы – жители Великой России – не можем и не хотим. Нам не нужно чужое. Мы защищаем свои семьи, своих детей, свой дом. А дом у нас один – Россия», – подытожил губернатор.