Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов держит на личном контроле ход мобилизации и условия подготовки липецких бойцов. Вопрос обеспеченности мобилизованных жителей Липецкой области обсуждался на еженедельном оперативном совещании.

Первый заместитель губернатора Александр Рябченко рассказал, что все военнослужащие получают необходимое обмундирование, дополнительные индивидуальные медицинские наборы. Те, кто был призван в первые дни частичной , также уже получили свои аптечки. Их доставили с гуманитарным грузом.

«Все мобилизованные обеспечиваются сменным и термобельём. Ждём поставки большой партии спальных мешков. Радует, что подключился бизнес – обеспечивают дополнительными продуктовыми наборами, оправляют гуманитарные грузы, помогают семьям защитников», — сказал Игорь Артамонов.

Специалисты МЧС и УГПСС обучают мобилизованных оказывать первую медицинскую помощь. Курсы будут дополнены занятиями по тактической медицине. «Поступает много запросов на проведение курсов обращения с оружием. Необходимо проверить все стрельбища, где можно потренироваться и вспомнить навыки или научиться. Много людей, кто воевали, хотят помочь и провести инструктаж. Готовы оказать содействие и организовать процесс», — отметил Игорь Артамонов.