Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с личным составом Липецкого авиацентра. Он рассказал о планах по развитию города и о том, что уже сделано. В частности, глава региона подчеркнул, что по просьбам жителей возводятся и строятся социальные объекты, дороги, благоустраиваются общественные пространства. Летом 2019 года начались работы и на территории военного городка, был реконструирован стадион, за счет внебюджетных средств отремонтированы дороги.

«Главный принцип для нас – «житель в центре». Работу всех органов власти ориентируем под запросы липчан. Мы создали эффективную систему коммуникации. Связаться с представителями исполнительной власти региона можно через официальный сайт липецкаяобласть.рф, мобильное приложение «Липецкая область ОнЛайн», социальные сети, официальные аккаунты глав районов, городов, различных управлений, служб и ведомств, а также через портал «Развиваем Липецкую область вместе» и Единую диспетчерскую службу. Все просьбы и пожелания жителей мы учитываем и отвечаем на их вопросы в максимально быстрые сроки», – сказал Игорь Артамонов.

Участники встречи задали вопросы главе региона. Они касались экологии, спорта, представления земельных участков военнослужащим под индивидуальное жилищное строительство и судьбы военного городка.

«Земля военного городка пока принадлежит Министерству обороны, но движение идет, вопрос с передачей территории в ведение города должен решиться зимой. Тогда мы сможем провести здесь более активные работы по благоустройству», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона вручил офицерам государственные награды. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении боевой службы, а также за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности военнослужащим были вручены медали Нестерова, Суворова и медаль «Михаил Калашников».