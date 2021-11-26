Строительство новой школы в селе Большой Хомутец Добровского района завершено. Учебное заведение посетил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил важность такого социального объекта для района.

«Думаю, что на сегодняшний день это лучшая сельская школа в регионе. Здесь продумана каждая деталь, кабинеты хорошо оборудованы. Очень важно, что при проектировании учитывалось мнение местных жителей, надеюсь, они довольны», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Школа построена в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Стоимость объекта вместе с оборудованием – около 400 млн рублей, из которых 70 млн рублей было направлено на закупку оборудования.

Учебное заведение рассчитано на 264 учащихся. В этом же здании разместился детский сад. Оборудованы цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная площадка. «Мы закупили очень много лыж, коньков и другого спортивного инвентаря. Наши дети смогут заниматься разными видами спорта в любое время года», – рассказала директор школы Вера Храброва.

Одна из главных особенностей школы – аграрный класс, рассчитанный на раннюю профориентацию учащихся. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого сегодня было подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе.

«Это очень хороший проект. Такие классы должны открываться и в других сельских школах. Мы будем просить наших успешных аграриев посещать учебные заведения, встречаться с детьми и рассказывать о перспективах работы в данной отрасли. Молодое поколение должно понимать, что современное сельское хозяйство – высокооплачиваемая сфера, технологичная и инновационная. Тогда люди останутся в родной местности и будут её развивать», – отметил глава региона.

Сейчас завершается процедура оформления необходимых документов. Первых учеников школа примет уже на следующей неделе.