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Игорь Артамонов в прямом эфире ответит на вопросы жителей Липецкой области

4 минуты назад
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Прямая линия с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым состоится 31 августа при поддержке ЦУР. Трансляция пройдёт на телеканале «Липецкое время» и на официальных страницах администрации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Руководитель региона в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Начало – в 12:00.

Задать вопрос Игорю Артамонову может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте артамонов2021.рф.  Сбор вопросов уже открыт, и продлится до 12:00 31 августа.

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