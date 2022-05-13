Реализации федерального проекта «Чистый воздух» обсудили на рабочей встрече с участием представителей проектного офиса, определенных Минприроды РФ для взаимодействия с регионами-участниками, в том числе с Липецкой областью. Отмечалось, что «Чистый воздух» – глобальная, одна из наиболее значимых задач нацпроекта «Экология».

На встрече были рассмотрены результаты экологической модернизации производств – ПАО НЛМК, АО «Липецкцемент», ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация». Объем финансирования из внебюджетных источников составил более 20 млрд рублей. Обновлен транспортный парк Липецка, закуплено более 200 автобусов на газомоторном топливе. «Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить окружающую среду нашей страны и всей планеты для будущих поколений».

Все это позволило за период реализации проекта сократить выбросы загрязняющих веществ на 13 тыс. тонн, причем из них почти на 2 тыс. тонн сокращено количество выбросов приоритетных загрязняющих веществ, в том числе сероводорода. Сейчас уровень загрязнения атмосферы в Липецке характеризуется как низкий. Но главное, что количество жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в областном центре в прошлом году сократилось почти в три раза, подчеркивалось в ходе работы.

Также на встрече отмечалось, что одно из самых важных направлений сегодня – мониторинг окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха. И Липецкая область в этом вопросе также работает на опережение. В регионе создана собственная областная государственная аккредитованная лаборатория, модернизированы существующие и установлено восемь новых экологических постов, сформирована единая инновационная система мониторинга, объединяющая данные всех природоохранных служб. Результаты, полученные региональной системой, будут передаваться в федеральную систему «Экомониторинга», которая создается в настоящее время для информирования населения. Для этого с сегодняшнего дня запущен еще один ресурс – LED-экраны с демонстрацией результатов мониторинга атмосферного воздуха. На пяти информационных площадках – площадях Плеханова, Мира, Петра Великого, Заводская и улице Меркулова – жители Липецка смогут узнать актуальную информацию о состоянии атмосферного воздуха.

По итогам встречи заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнев подчеркнул, что работа в рамках проекта «Чистый воздух» продолжается. «Администрация Липецкой области в 2022 году направила заявку на получение межбюджетных трансфертов для закупки экологичного пассажирского транспорта и реконструкции городских очистных сооружений», – сказал Игорь Кремнев.