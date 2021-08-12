Новые требования законодательства в сфере охраны труда были рассмотрены на заседании круглого стола, организованного управлением социальной политики Липецкой области. Он открыл серию рабочих встреч, посвященных сложным вопросам изменений в законодательстве по охране труда.

Участниками обсуждения стали представители исполнительных органов власти, прокуратуры, федерации профсоюзов, федеральных структур. В режиме видеоконференции к участию в круглом столе были приглашены более 200 работодателей.

В ходе встречи отмечалось, что сейчас концептуально меняется подход к охране труда. Приоритет отдается профилактике и обеспечению безопасности на рабочем месте. Вводятся новые гарантии для работников, а у работодателей появляются новые возможности. Так, с 1 апреля этого года вступил в силу новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Он вызывает много вопросов у работодателей, в частности, какие документы необходимо оформить работодателю, кто из работников подлежит предварительным и периодическим осмотрам и как снизить затраты на их проведение?

Кроме того, в ходе круглого стола обсуждены новые правила работы на высоте, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, особенности электронного документооборота по охране труда. Определен комплекс мероприятий, направленных на профилактику случаев гибели работников при выполнении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах, а также на повышение качества обучения рабочих безопасным методам работы и обеспечение их эффективными современными средствами защиты.

Участники круглого стола подчеркнули важность выявления на предприятиях лучших практик в области охраны труда и их распространения. Это позволит повысить эффективность системы управления в сфере охраны труда, активизировать профилактику производственного травматизма и заболеваемости. Именно поэтому планируется проводить такие встречи на площадках предприятий, имеющих действительно сильные, эффективные службы охраны труда. Первый круглый стол состоялся на АО «Липецкцемент». После его завершения участники познакомились с системой охраны труда в ходе экскурсии по предприятию.

Важность этой работы неоднократно подчеркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

“Для дальнейшего улучшения ситуации в сфере охраны труда необходимо обеспечить в каждой организации реализацию комплекса мероприятий, направленных на предупреждение угрозы жизни и здоровья сотрудников на каждом рабочем месте», – считает руководитель региона.