Областной конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2022» проводят управление экономического развития региона и центр «Мой бизнес» Липецкой области. Конкурс способствует выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий, сообщили организаторы.
Лучшие среди субъектов малого и среднего предпринимательства определяются в шести основных номинациях:
«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере торговли»;
«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания»;
«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере услуг»;
«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере производства»;
«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственной деятельности (фермерство)»;
«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере туризма и спорта».
Среди руководителей предприятий и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства победители будут определены и по дополнительным номинациям:
«Наставник года» (присуждается руководителю предприятия МСБ/ИП из числа наставников, участвующих в проекте «Наставничество начинающих предпринимателей»);
«Бизнес-инновация» (присуждается за существенный вклад в дело создания, развития и освоения новых отечественных технологий в производственной и иных сферах предпринимательской деятельности);
«Добрый бизнес» (присуждается руководителям предприятий, активно занимающимся благотворительностью и заботящимся об окружающих);
«Липецкий продукт» (присуждается организациям, которые занимаются производством продукции, товаров, услуг);
«Успешный старт» (присуждается за высокие показатели предпринимательской деятельности начинающим предпринимателям);
«Атлант бизнеса» (присуждается за осуществление предпринимательской деятельности длительное время);
«Семейный бизнес» (присуждается руководителю за организацию и ведение семейного бизнеса);
«Гран-При» (победителя в этой номинации жюри определяет по своему усмотрению);
«Народный предприниматель» (присуждается победителю по итогам онлайн голосования населения);
«Прорыв года» (присуждается за трансформацию (перепрофилирование) бизнеса).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4742) 22-17-07. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля по адресу электронной почты [email protected]