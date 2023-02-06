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Областной конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2022» проводят управление экономического развития региона и центр «Мой бизнес» Липецкой области. Конкурс способствует выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий, сообщили организаторы.

Лучшие среди субъектов малого и среднего предпринимательства определяются в шести основных номинациях:

«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере торговли»;

«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания»;

«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере услуг»;

«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере производства»;

«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственной деятельности (фермерство)»;

«Лидер малого и среднего бизнеса в сфере туризма и спорта».

Среди руководителей предприятий и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства победители будут определены и по дополнительным номинациям:

«Наставник года» (присуждается руководителю предприятия МСБ/ИП из числа наставников, участвующих в проекте «Наставничество начинающих предпринимателей»);

«Бизнес-инновация» (присуждается за существенный вклад в дело создания, развития и освоения новых отечественных технологий в производственной и иных сферах предпринимательской деятельности);

«Добрый бизнес» (присуждается руководителям предприятий, активно занимающимся благотворительностью и заботящимся об окружающих);

«Липецкий продукт» (присуждается организациям, которые занимаются производством продукции, товаров, услуг);

«Успешный старт» (присуждается за высокие показатели предпринимательской деятельности начинающим предпринимателям);

«Атлант бизнеса» (присуждается за осуществление предпринимательской деятельности длительное время);

«Семейный бизнес» (присуждается руководителю за организацию и ведение семейного бизнеса);

«Гран-При» (победителя в этой номинации жюри определяет по своему усмотрению);

«Народный предприниматель» (присуждается победителю по итогам онлайн голосования населения);

«Прорыв года» (присуждается за трансформацию (перепрофилирование) бизнеса).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4742) 22-17-07. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля по адресу электронной почты [email protected]